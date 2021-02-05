Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Ümraniye İlçe Başkanlığı’nı açtı. Sarıgül, burada yaptığı konuşmada,”Ben yolun sonunu görüyorum.Merak etmeyin ilk seçimde iktidar olacağız” dedi.

Sarıgül, Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası açılış kurdelesini kesti. Açılışta konuşan Mustafa Sarıgül, “İlçe başkanı Ömer Urgun kardeşim, bu kapı güzellik kapısı, bu kapı merhamet kapısı, bu kapı Allah’ım izin verirse şefkat kapısı, bu kapı sevgi kapısı, bu kapı varlık kapısı, bu kapı bereket kapısı olsun. Bu kapıdan içeri giren tüm yurttaşlarımız mutlu olsun, mesut olsun” dedi.

Sarıgül, “Sevgiyle güvenle ülkemizin mutluluğunda görevi almaya hazır olun, şartlar ne olursa olsun ülkemizin mücadelemizin yurttaşlarımıza bıkmadan usanmadan sabırla anlatacağız. Türkiye Değişim Partisine gelen herkes dünü bırakacak, vaktimiz kıymetli yarını ve geleceği konuşacak” diye konuştu.

SARIGÜL: İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLACAĞIZ

“Ben biliyorum genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil” diyen Sarıgül, “Genel başkanlık koltukları hizmet üretme yeri bütün teşkilâtımın huzurunda söz veriyorum iki dönemde sizi iktidara taşıyacağım er geç sizi iktidara taşıyacağım ama çok geç değil. Bazıları bana soruyor diyorlar ki ‘başkanım neden iki dönem yazdın’. Ben de diyorum ki ‘Ben şoför hakkı babanın oğluyum. Etrafı dağlık ortası bağlık bir yerden geliyorum, ben yolun sonunu görüyorum merak etmeyin ilk seçimde iktidar olacağız, hiç merak etmeyin şeklinde” dedi.

Açılışa Türkiye Değişim Partisi İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat, Ümraniye İlçe Başkanı Ömer Urgun, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer, davetliler katıldı. Açılış pastası kesildi, davetlilere ikram edildi.

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