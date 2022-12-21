SARIGÜL: “ASGARİ ÜCRETİN DÖRT AYDA BİR GÜNCELLENMESİ LAZIM”

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin ikinci kuruluş yıldönümü sebebiyle TDP Genel Merkezi’nde yaptığı konuşmada hayat pahalılığını eleştirerek “Asgari ücretin dört ayda bir güncellenmesi lazım. Hayat pahalılığı yükseldiyse asgari ücretin de yükselmesi lazım” dedi. Sarıgül, 2023 seçimleri için ise “Önümüzdeki seçimler bittiğinde, yani 14 Mayıs akşamı seçimler bittiğinde ülkeyi yönetecek kadroların içerisinde TDP yer alacaktır” ifadelerini kullandı.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü sebebiyle TDP Genel Merkezi’nde konuşma yaptı. Geçtiğimiz hafta TBMM’de kabul edilen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini, asgari ücret görüşmeleri ve hayat pahalılığını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararını eleştiren Sarıgül, seçimlere dair ise “Önümüzdeki seçimler bittiğinde, yani 14 Mayıs akşamı seçimler bittiğinde ülkeyi yönetecek kadroların içerisinde TDP yer alacaktır” dedi. Sarıgül’ün konuşmasından satırbaşları şöyle:

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“2023 bütçesi ne yazık ki bir borç bütçesi oldu faiz bütçesi oldu. Bütçede kalkınma yok, refah yok. Bütçede çiftçilerimiz yok, esnaflarımız yok, emekli yok. Alınteri ve emek bütçede ne yazdık ki yok. Sorunlarını çözmek için değil koltuklarını korumak için hazırladıkları bir seçim bütçesi. İktidar da muhalefet de yaklaşan seçimler nedeniyle Türkiye’nin sorunlarını askıya almış gözüküyorlar. Sadece koltuklarının peşinde koşuyorlar. Seçim derdine düştüler, geçim derdini ne yazık k unuttular.

“ASGARİ ÜCRETİN DÖRT AYDA BİR GÜNCELLENMESİ LAZIM”

Her yıl aralık ayında asgari ücreti konuşuyoruz. Asgari ücretin kaç lira olacağı değil alım gücü önemli. Asgari ücrete zam yaptınız, etin kilosu 400 lira olduysa… Asgari ücrete zam yaptınız aldığınız ekmeğin fiyatı 7-8 liraya yükseliyorsa asgari ücrete zam yapmanın ne anlamı var? Önemli olan hayat pahalılığını önlemek. İnanın ki bunu da bilen tek parti Türkiye Değişim Partisi.

Asgari ücrete zam yılda bir olmaz. Asgari ücretin dört ayda bir güncellenmesi lazım. Hayat pahalılığı yükseldiyse asgari ücretin de yükselmesi lazım. Hayat pahalılığı olduğu yerde kalıyorsa asgari ücretin de olduğu yerde kalması lazım. Her dört ayda bir. Bunu da kim yapacak? Uluslararası araştırma kuruluşları. Yeminli araştırma kuruluşları araştırma yapacak, fiyatı ona göre belirleyeceğiz. Yani TDP asgari ücretin üzerinden kesinlikle siyaset yaptırmayacak tek parti.

“BU MESELE DEMOKRASİ MESELESİYDİ”

Sayın Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza açıklandı. TDP olarak demokrasiden ve milli iradeden yana tavrımızı ilk koyanlardan bir tanesi biz olduk. Bize göre bu mesele bir parti meselesi değil. Siyasi bir mesele de değildi. İmamoğlu meselesi de değildi. Bu mesele demokrasi meselesiydi.

En güçlü olduğum dönemlerde, Şişli Belediye Başkanı olduğum dönemlerde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı içeriye aldılar. O gece eve gidip de Emine Hanımefendi’nin yanında ilk olanlardan bir tanesi bendim. O gün ben siyasi düşünceye gitmedim. Demokrasiye gittim. Bugün de Ekrem İmamoğlu’na aynı inançla gittim. Geciken adalet, adalet değildir. Seçimle gelen seçimle gider. Bu tür olaylara karşı çıkmak demokrat olmanın gereğidir.

“KİMİN KAZANACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ediyorsunuz. Ben biliyorum merak etmeyin, ben biliyorum. Kimin kazanacağını da çok iyi biliyorum merak etmeyin. Ben cumhurbaşkanı adayının kim olacağını da biliyorum, kimin kazanacağını da çok çok iyi biliyorum. Şunu bilin ki hangi ittifakta yer alacağımız sorulduğunda, seçim takvimindeki son gün ve son saat gelmeden hiçbir şey belli olmaz. Siyasette 24 saati bırakın son bir saat bile son derece önemlidir. Geçen hafta yaşananlar ne kadar doğru olduğumuzu gösterdi. Bir anda Türkiye’nin gündemi değişti. Şimdi diyorum ki; şu anda görünenler, yaşananlar sakın ha sakın sizi yanıltmasın o köprünün altından da daha çok ama çok sular geçer. Seçime kadar daha çok şey değişir. Ama kesin olan bir şey vardır ki kim demokrasi adına, bağımsızlık adına, özgürlük adına, inançlara saygılı laiklik adına, parlamenter sistem adına güçlü ve tarafsız bir cumhurbaşkanı, güçlü bir yargı istiyorsa TDP’ye gelmeden o yolu bulamaz.

Ne konuştuğumu biliyorum çünkü biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Nereye gittiğimizi de çok iyi biliyoruz hiç merak etmeyin. Önümüzdeki seçimler bittiğinde, yani 14 Mayıs akşamı seçimler bittiğinde ülkeyi yönetecek kadroların içerisinde TDP yer alacaktır.”