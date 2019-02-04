Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketi ANFA’ da büyük bir kriz ortaya çıktı. Mustafa Tuna’nın ANFA Genel Müdürlüğüne atadığı Orhan Kaya ve yardımcılarının Melih Gökçek döneminde ithal edilen ağaçlar nedeniyle çalışanları, “hırsızlıkla” suçladıklarının video kaydı ortaya çıktı.

Çalışanlar KHK’lılarla yüksek ücretlerle sözleşmeler yapıldığını da iddia ettiler.

Melih Gökçek’in yerine AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başkanlığa atanan Mustafa Tuna Gökçek’in bürokratlarını tek tek görevden aldı.

Mehmet Özhaseki ise seçilmeden önce Ankara Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini kontrol altına almak için Genel Sekreterliğe Refik Tuzcuoğlu’nu görevlendirdi.

Tuzcuoğlu da ilk iş olarak Tuna’nın atadığı ANFA Genel Müdürü Orhan Kaya’yı görevden aldı.

Kaya görevden alınınca çalışanlara veda ziyareti düzenledi ve konuşmalar bir çalışan tarafından kaydedilen konuşmasını, “haklarınızı helal edin” diye bitirdi.

Ancak toplantıya katılanlar, “helal etmiyoruz, hakkımız haram olsun, öbür dünyada görüşürüz bu kadar insanının vebalini nasıl ödeyeceksiniz? Başınıza gelen her işte bizim ahımızı hatırlayın. Hepimizin itibarı ile oynadınız. Bu görevlerden kimler geldi geçti, hiç biri böyle uğurlanmadı. Biz ANFA’yı tırnaklarımızla buraya getirdik. Hepimizin itibarı ile oynadınız. Siz ve adamlarınız oturduğunuz makamı rezil ettiniz.” diyerek büyük tepki gösterdiler.

Bir kadın eleman, “Bizi sağa sola sürdünüz, 50 milyona imza attım ben” diye konuşunca

Orhan Kaya, “Ne 50 milyonu 2 milyara imza atmışsınız” diye karşılık verince, “12 yıl hizmet verdim, hata yapmadım” dedi.

“Yıllarca gecemizi gündüzümüze kattık, sokaklarda bayrak astık, hizmet ettik. Sizi rezil edeceğiz” diyor bir çalışan ki Kaya, “Rezil filan diye konuşmayın” diye uyarıyor.

Ayakta kalarak tepki gösterenlerden bir ANFA elemanı şunları söyledi:

“Sizin Genel Müdür Yardımcınız Kadir Bey her seferinde bizi hırsız yerine koydu. Melih başkanın gidip getirdiği ağaçları ANFA ihale ile aldı. Çevre Koruma onay verdi. Yapı Kontrol parasını ödedi. Biz bunları diktik, sizin genel müdür yardımcınız bize hırsız muamelesi yapıp hesap sormaya kalktı.

Bize hesap sorulmayacaktı, gidilecekti, gidilebilseydi Melih Başkan’dan hesap sorulacaktı. Bizim cebimize bir lira para girmedi. Yemekhanenin ortasında neden bize, ’bu ithal ağaçların hesabını sizden tek tek soracağım’ diye bağırdı. Ne yaptık ki bizler? Geldiğiniz günden beri, ‘ithal ağaçların hesabını soracağız’ dediniz.

Biz ANFA’nın işini yaptık, ANFA’ya para kazandırdık. Cumhurbaşkanlığını yaptık, ANFA Parkı yaptık. Yolların ağaçlandırmasını yaptık ve biz aramızdan daire başkanı çıkarttık. Bunlarla gurur duyulması gerekiyor ya. Kadir Bey arkanızda ya, genel müdür yardımcınız sizin ya. Biz bunları hak ettik mi?”

Söz alan bir kadın çalışan ise, “bizlerin sözleşmelerini neden yenilemediniz de KHK’lıların sözleşmelerini yüksek maaşlarla giderayak yenilediniz? KHK’lılar daha ne yapsın” diye konuşunca Orhan Kaya şu yanıtı veriyor:

“KHK’lılarla ilgili benim yapacağım hiçbir şey olmadığını bilin. Onların her şeyi kanunidir. Kanun ne diyorsa ben onu yapıyorum. Ama onların dışında da bir şeylere müsaade etmeseydim bilerek yaptığım hiçbir şeyden geri adım atmam. Yok, hiçbir sıkıntı yok.”

ANFA’da verilen görevleri yaptıklarını söyleyen erkek çalışan şunları söyledi:

“Seçim günü geliyor 24 Haziran’da herkese müşahit kartı veriyorlar. Sandıklara görev yapmaya gidiyoruz. Sonra ‘bunlar hain, bunlar vatan haini…’ Hain demek benim bildiğim, anasını babasını, bacısını, vatanı satana derler.”

Orhan Kaya bu sözlere, “bu anlattıklarından benim haberim bile yok” diyor ama ANFA elemanı devam ediyor:

“Emin olun şu sizin etrafınızdakilerden milliyetçiyim, 20 yaşından beri siyasetin içindeyim. Benim babam da anam da siyasetin içinde ama şunu unutmayın, buradan gittikten sonra bir eleman gelip sizinle resim paylaşabilir. Neymiş ben Ramazan Arslan ile (ANFA eski Genel Müdürü) resmim paylaşmışım. Bu resmi kaldır diyorlar.”

Kaya, “Ramazan Arslan Bey ile ben görüşüyorum zaten. Keşke gelip bana anlatsaydınız” diyor.

Eleman ise şöyle devam ediyor, “Özel kaleminiz görüştürmedi ki, o zaman seçtiğiniz müdür yardımcılarınız gelip bize tesir etmesinler sizin adınıza konuştular, tampon oldular. Kendi genel müdür yardımcınızdan haberiniz yok. Ramazan Aslan sizi bize emanet etti ama yanılmış ya. Onu hayal kırıklığına uğrattınız Orhan Bey. Haydi, uğurlar ola…”

Değerli okurlarım ANFA’da kayda alınan bu videobant çok önemli iddiaları ve suçlamaları ortaya koyuyor.

Hatırlarsınız Mustafa Tuna göreve geldikten sonra Melih Gökçek’i hafriyat konusunda çok ağır şekilde suçladı ve Gökçek de kendisine çok sert şekilde yanıt verdi.

Mustafa Tuna’nın ANFA’ya atadığı Genel Müdür Orhan Kaya ve yardımcıları da görüyorsunuz ki ithal ağaçların hesabını ANFA çalışanları “hırsızlıkla” itham ederek sormuşlar.

ANFA çalışanları ise, “Bize hesap sorulmayacaktı, gidilecekti Melih Başkan’dan hesap sorulacaktı. Bizim cebimize bir lira para girmedi” diye adres gösteriyorlar.

Ayrıca Kaya yönetimi ANFA çalışanları tarafından, “KHK’lılarla yüksek ücretlerle sözleşme yapıldığı” iddiası ile eleştiriliyor.

Ve seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye şirketi ANFA’nın elemanlarının nasıl sandık müşahidi yapıldığı da ortaya net şekilde çıkıyor.