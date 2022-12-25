Şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta aynı aileden 7 kişi yaralandı

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Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yol yapım çalışmalarının sürdüğü kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen hafif ticari araçta aynı aileden 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpasa ilçesine bağlı Semetli Mahallesi’nde yol yapım çalışmalarının sürdüğü kara yolu üzerinde meydana geldi. Hasan Keskin yönetimindeki 39 ABU 232 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünü yitirmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan aynı aileden 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgele çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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