Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, İstanbul'da bir araya geldi.

Büyükelçi Barrack, Cumhurbaşkanı Şara ile görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Şara ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile "ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de barış ve refahın yolunu açacak cesur kararını uygulamak" üzere bir araya geldiğini belirten Barrack, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin yaptırımların kaldırılması konusunda hızla harekete geçmesinden övgüyle söz etti. Bakan (ABD Dışişleri Bakanı Marco) Rubio'nun dün Sezar Yasası (Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası) yaptırımlarından 180 gün süreyle feragat edilmesine ilişkin dönüm noktası niteliğindeki açıklamasını ve ABD Hazine Bakanlığının Genel Lisans 25 ve diğer yaptırım hafifletme tedbirlerini duyurmasını memnuniyetle karşıladı."

Büyükelçi Barrack görüşmede uzun yıllar süren çatışma ve şiddetin ardından ABD'nin Suriye halkına verdiği desteği yinelediğine işaret ederek, "Bakan Rubio'nun, yaptırımları kaldırmak için bu kadar hızlı ve bilinçli hareket etmemiş olsaydık bölgedeki ortaklarımızın, Suriye halkının kötü durumunu ve travmasını hafifletmek için bağış, malzeme ve enerji sağlayamayacağı yönündeki görüşünü yineledim." ifadesine yer verdi.

Başkan Trump'ın amacının "yeni hükümetin, Suriye halkının sadece hayatta kalmasını değil aynı zamanda gelişmesini sağlayacak koşulları yaratmasını sağlamak" olduğunu aktaran Barrack, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'ye yönelik yaptırımların durdurulmasının, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılması olan temel hedefimizin bütünlüğünü koruyacağını ve Suriye halkına daha iyi bir gelecek için şans vereceğini vurguladım. Ayrıca Başkan Trump'ın yabancı savaşçılar, IŞİD'le mücadele tedbirleri, İsrail'le ilişkiler, Suriye'nin kuzeyindeki kamplar ve gözaltı merkezleriyle ilgili vurguladığı hususların hayata geçirilmesi yönünde anlamlı adımlar atan Cumhurbaşkanı Şara'yı takdir ettim.

Suriye tarafı ve ben, bu önemli görüşmeleri sürdürme ve Türkiye, Körfez, Avrupa ve ABD gibi bölgesel ve küresel ortakların yatırımları da dahil olmak üzere, ekonomiyi yeniden inşa etmek üzere Suriye'de özel sektör yatırımlarını geliştirmek için birlikte çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Bu toplantı, Başkan Trump'ın da belirttiği üzere yaptırımlar konusunu çok gerilerde bırakan ve her iki ülkenin de yatırım, kalkınma ve yaptırımların olmadığı yeni ve kucaklayıcı bir Suriye'nin dünya çapında markalaşması için hızlı bir şekilde ilerleme taahhüdüyle sonuçlanan tarihi bir toplantı olmuştur."