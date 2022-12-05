Şapkasına atkı, yüzüne de eşarp sarıp silahlı soygun yapmaya kalktı

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Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),(DHA)- OSMANİYE’nin Kadirli ilçesinde şapkasına atkı, yüzüne de eşarp sarıp, markete giren soyguncu, paraları isterken tabancayla bir el ateş etti. Market işletmecisi koltuğundan kalkıp kaçınca, hırsız da korkup soygun yapmadan kaçtı.

Olay, Pazar Mahallesi’nde Nusret Kırpık, işlettiği makette sabah saat 07.30’da meydana geldi. Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran 25 yaşlarındaki soyguncu, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık’a tabancasını doğrultu. Kasadaki paraları isteyen soyguncu bu sırada tabancayla bir el ateş etti. Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlayıp, kaçarken soyguncu da korkup, kaçtı. Soyguncu koşarak ara sokaklara girip, gözden kaybolurken olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kısa süreli paniğin artından Nusret Kırpık’ın şikayeti üzerine soygun girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı. (DHA)

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