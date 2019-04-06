Şapkadan vatandaşa ne çıkacak?

Ekonomi yönetimi 8 Nisan’da yapısal reform adıyla bir dizi yeni düzenlemeyi açıklamaya hazırlanıyor. Büyük bir ihtimalle bu kararların adı “güçlü ekonomiye geçiş”, “güçlü Türkiye ekonomisi hedef 2023” gibi içinde illaki güçlü kelimesinin kullanıldığı bir başlıkla sunulacak.

Geçmişte de 5 Nisan 1994 olsun, 21 Şubat 2001 sonrası olsun uygulanan tüm benzeri yapısal reform kararların başına bir güçlü kelimesini eklenmişti. Bu kelimeye en son Erdoğan’ın 31 Mart gecesi yaptığı konuşmada da tanık olduk.

Bu tür iddialı “yapısal reformlar” diye açıklanan kararların temel amacı kamu maliyesini dengelemek, toparlamak, yeni borç veya gelir kaynakları yaratmayı hedefler. Bunlar kamu mallarının satılması, zamlar, vergi artışları, harcamaların kısılması, cari, bütçe açıklarının daraltılması vs. sayılabilir. Zaten yapılacak farklı bir şey de yoktur.

Ancak bu defa bu kararların vatandaşa ne getireceği veya ne alıp götüreceği önemli. Kamu kesimi bir şekilde kendini toparlıyor. İçeriden, dışarıdan borç alarak mali yapısını kurtarıyor peki ya vatandaş ne olacak?

Banka kredisi ve/veya kredi kartı borçlarından dolayı yasal takibe düşmüş 3.3, işsiz 4.3 milyon insan, milyarlarca lira tutarında protesto edilen senetler, karşılıksız çekler, iflaslar, hacizler, ödenemeyen doğalgaz ve elektrik faturalaları her gün artıyor. Sadece enflasyon yangını tek başına bile hane halkını ezip geçiyor. Mutfaklarda, sofralarda gıda çeşitliliği azalıyor.

Yaşam kalitesi geriliyor, alım gücü düşüyor, tasarruf imkanı kalmıyor, borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyor. Esnaf, küçük ve orta işletmeler sermayeleri erimesiyle kepek kapatıyor. Bunu elektriğe olan talebin son beş aydır sürekli azalmasıyla görüyoruz. Kısacası gelen gün gideni aratıyor.

SEÇİM YOK YA

Merak ettiğimiz de bu. Yani 8 Nisan kararlarından vatandaşa ne çıkacak?

Daha fazla fedakarlık mı yoksa biraz nefes almaları için yaşamı kolaylaştırıcı önlemler mi? Şüphesiz fedakarlık istenecek, geçmişteki tüm benzeri anlı şanlı kararlar gibi.

Dikkat ediniz gelecek dört yıl seçim yok deniliyor ya altında yatan neden bu. Yakında seçim olsaydı, ücret ve maaş zamları, kamu harcamaları gırla devam ederdi. Zaten iyi bir şeyler olsaydı 31 Mart seçimlerinden önce açıklanırdı

Dönelim yapısal reformlara. Hangi yapı hangi reform diye sormak lazım. Örneğin “yeni vergi mimarisi” diye sükseli bir kavram üretildi. Burada amaç vergi toplamayı kolaylaştırma mı yoksa vergi ödemeyi? Ya da vergi oranlarında oynama mı? Ya da bankalarda 182 milyar doları aşan döviz hesaplarının liraya çevrilmesi için örmeğin TL stopajlarının yüzde 5’e çekilmesi mi?

Sabit kurdan dalgalı kura geçmek yapısal bir reformdur ama kurlara müdahale günlük politikadır. Beleş teşvikler, krediler de öyle. Bunlar bugün var yok. Şu sektöre öncelik, ihracata dayalı büyüme gibi kavramların içi ne zaman dolar, bilinmez.

Yapısal dediğiniz kalıcı olacak. Eğer yapısal reform isteniyorsa en büyük reform yönetimin her alanda ekonomiye müdahalelere son verip piyasa kurallarını rekabetçi ortamda işletmesi olacaktır.

Bu arada geçen Eylül ayında açıklanan üç boyutlu yeni ekonomik program, orta vadeli ekonomi program, bunların hedefleri ne olacak. Çöpe atılacaksa yazık emeklere.

Özetle bu tür kararlar, yapısal reform adında kamu ekonominsin iyileştirmesi içindir. Kamu iyileşsin vatandaş da iyileşir derseniz bunun bedeli çok ama çok ağır oluyor. Bu yabancı takımı yapısal reform lafını çok sever en fazla da IMF ama bu defa vatandaş şapkadan kendisine ne çıkacağını bekliyor.