Sapanca’da kaza: 3 yaralı 

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) – SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde caddede 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Sapanca Çayiçi Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Hamza Köse yönetimindeki 54 TP 678 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mete Tandoğan yönetimindeki 54 PM 829 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hamza Köse ile eşi Melike Köse ve diğer araçta bulunan Hüseyin Karaaslan yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Hasar gören otomobilde sıkışan Hamza Köse itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralanan 3 kişi 112 Acil ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapanırken, araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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