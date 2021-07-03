Sapanca’da kamyon ile taksi çarpıştı: 6 yaralı 

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, kamyon ile taksinin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra TEM yolu Sapanca geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Sinan Kaya yönetimindeki 34 NS 7308 plakalı kamyon ile aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Gündüz’ün kullandığı 06 T 3063 plakalı taksi çarpıştı. Taksi, çarpışmanın şiddetiyle savrularak bariyerlere çarptı. Kazada taksi sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Afgan uyruklu 5 kişi sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri takside bulunan 6 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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