Sapanca’da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 'yapamazsın' diyenlere inat kurduğu serada karanfil üretimine başlayan Kadir Hüseyin Okyay (56), ilk yılda, Avrupa'nın en fazla çiçek üretimine sahip ülkesi Hollanda'ya da ihracat yaptı. Gururlu olduğunu söyleyen Okyay, "Tereciye tere satıyoruz. 'Yapamazsın' diyenler şu an bana imreniyor, karanfil üretmeyi düşünüyor" dedi.