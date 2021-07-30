Sapanca’da 2 katlı ahşap restoran alev alev yandı

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, 2 katlı ahşap restoran, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Sapanca ilçesi Muradiye Mahallesi’nde M.Ş.’ye ait 2 katlı ahşap restoranın alt katındaki mutfak bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek ormanlık alana sıçramadan söndürdü.
Binadan geriye enkaz yığını kalırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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