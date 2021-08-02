Santral nöbetinde kalp krizi geçiren itfaiye eri öldü

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da daha önce yerel medyada çalışan, 17 yıldır da itfaiye eri olarak görev yapan Mustafa Kılınç (46), iş yerinde nöbet tuttuğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi’nde bulunan Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda meydana geldi. İtfaiye eri Mustafa Kılınç, gece nöbeti için santrale geldi. Gece boyunca çalışan Kılınç, ihbarları düzenli bir şekilde meslektaşlarına aktardı. İddiaya göre, çalışma arkadaşları sabaha karşı Kılınç’ı aradı ama ulaşamadı. Bunun üzerine santrala gelen itfaiye erleri, Kılınç’ın nöbet yerinde hareketsiz halde yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla santrale gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kılınç’ın kalp krizinden hayatını kaybettiğini tespit etti. Kılınç’ın cansız bedeni, morga kaldırıldı.

Geçmiş yıllarda bazı televizyon kanallarında kameramanlık yapan Kılınç’ın bir süre önce de kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldığı, tedavi gördükten sonra taburcu olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -