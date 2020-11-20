Şanlurfa’da 24 DEAŞ şüphelisi adliyede

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince DEAŞ terör örgütüne taban kazandırmak amacıyla toplantı yaptıkları, eğitim faaliyetleri yürüttükleri ve çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarını Türkiye’ye geçirme arayışı içinde oldukları belirlenen 24 kişiye yönelik 12 Kasım günü Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 18 pompalı tüfek fişeği, 47 tabanca fişeği, çok sayıda toplama kararı bulunan kitap ve dergi ile dijital materyal ele geçirilirken, 24 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorgulaması tamamlanan 24 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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