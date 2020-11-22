Şanlıurfa’nın tarihi yerleri ve sokakları boş kaldı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin simgesi olan Balıklıgöl ise sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı’nın, Covid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamaların başlamasıyla Şanlıurfa’da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte bulunan eğlence mekanları, konukevleri, saat 19.00 itibariyle müşteri kabul etmedi. Kentin simgesi olan Balıklıgöl ile Kızılkoyun mağaralarında sessizlik hakim oldu.

VATANDAŞLAR YASAKLARA UYDU

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen kısıtlamaya Şanlıurfa’da vatandaşların çoğunluğu uydu. Genelgeye göre istisna kapsamında tutulanların haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte yaya ve araç trafiği de yok denecek düzeye indi. Kısıtlamalar kapsamında denetime çıkan Eyyübiye Kaymakamı Adem Önal, sokakta rastladığı vatandaşları uyarıp, evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI