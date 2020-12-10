Şanlıurfalı kasetçi teknolojiye direniyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Kemal Kılıç (51), 5 metrekarelik dükkanda 38 yıldır kaset satarak zamana ve teknolojiye direniyor.

Atatürk Mahallesi’nde 5 TL’ye kaset satan Kemal Kılıç, müzik piyasasında silinmeye başlayan kaset kültürünü 38 yıldır 5 metrekarelik dükkanında yaşatmaya çalışıyor. Müzik ve kasetlerle duygusal bir bağ oluşturan Kılıç, dükkanında 30 bini aşkın kasetle geçimini sağlamaya çalışıyor. Gelişen teknoloji karşısında kaset ve plakların zor satıldığını ancak müdavimleri bulunan ve koleksiyoncuların kendisinden kaset aldığını ifade eden Kemal Kılıç, müzikseverlerden yoğun ilgi görüyor.

Kılıç’ın 5 metrekarelik dükkanında kasetlerin yanı sıra, plak, makaralı kaset, teyp, radyo gibi ürünler de bulunuyor. Kasetlerin türünden ve sayısından çok içeriğine önem verdiğini ifade eden Kemal Kılıç, 38 yıldır işini aynı dükkanında sürdürdüğünü söyledi. Dükkanında 1960’lı yıllardan bugüne kadar kasetler bulunduğunu belirten Kemal Kılıç, yeni dönem eserlerin yer aldığı CD ve diğer ürünlerin kalitesinin düşük olduğunu ve kolay deforme olduğunu dile getirdi.

Kasetçilik mesleğini sevdiği için başka işle uğraşmadığını aktaran Kılıç, “Kasetler tarihi bakımından en çok kullanılabilen, en sağlıklı ürünler. Kasetin saklama özelliği çok kolay ve dayanıklı. Ayrıca kasetten gelen sesle dijital ortamdan gelen ses çok farklı. Kasette doğal, klasik bir ses var” dedi.

KASETÇİLER ESKİ DEĞERİNİ KAYBETTİ

İş yerine gelenlerin kendisine, ‘kasetçilik öldü niye başka iş yapmıyorsun?’ sorusunu yönelttiğini belirten Kılıç, “Teyplerin tarih olmasıyla bir dönemin de önemli mesleklerinden olan ve rağbet gören kasetçilik de unutuldu. Birçok ünlü sanatçının ilk kasetlerini sevenleriyle buluşturan kasetçiler, eski değerlerini kaybetti. Şu anda evinde veya arabasında teyp olan gelip kaset alıyor. Onun dışında herkes dijital ortamda müziğini dinliyor” diye konuştu.

‘ARŞİVCİLER GELİP ALIYOR’

Dükkanında 30 bin kaset olduğunu ve çoğu sanatçıya ait kasetleri de bulundurduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

“Kasetlere vatandaşlar ilgi göstermiyor. Önceden tek tük kaset satardık. Şimdi kaset yerine internet ortamında CD ve USB flash belleğe yüklüyoruz. Kasetlerimizin çoğunu kaset meraklısı arşivciler alıyor. Şu anda elimde 30 bine yakın kaset var. Hepsini muhafaza etmişim. Bütün sanatçılara ait kaset mevcut. Buraya gelenler ise daha çok İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur’a ait kasetlerden talepte bulunuyor.”

‘6 TANE ALBÜM YAPTIM’

Arşivcilerle buluşturduğu kasetlerin yanı sıra 38 yıl önce kendisinin de kaset çıkardığına değinen Kılıç, “1982 yılında ben ilk albümümü yaptım. Kaset çıkardığım zamanlar sesim güzeldi. 6 tane albüm yaptım” dedi.

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