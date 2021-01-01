Şanlıurfalı kadınlar yaptıkları yöresel yemekleri 81 ile gönderiyor

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla kurulan Yöresel Ara Sıcak Tesisi’nde hazırlanan yemekler, dondurulmuş paketler halinde 81 ile gönderiliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri yoğun olan kadınlar, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl yerleşkesinde yer alan ve sadece kadınların yaptığı ürünlerin satıldığı Yöresel Ara Sıcak Tesisi, salgın döneminde en yoğun günlerini yaşıyor. Pandemi öncesinde 5 kadının çalıştığı tesiste artan talep üzerine çalışan kadın sayısı 13’e yükseldi. Şanlıurfa’ya özgü ürünlerden lahmacun, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, aya köftesi, borani yuvalağı, peynirli semsek, paçanga böreği, Urfa mantısı ve sigara böreği gibi yemekler dondurularak özel ambalajlı kaplar içinde adrese teslim ediliyor. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören yöresel ürünler, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere farklı illere kargoyla gönderiliyor. Tesis yetkilileri, pandemi sürecinde satışların yüzde 50 oranında arttığını belirtti.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ

Yöresel Ara Sıcak Üretim Tesisi Sorumlusu Ayşe Akyol Şenay, kadınlar tarafından hazırlanan yöresel lezzetlerin koronavirüs salgını döneminde ilgi gördüğünü belirterek, “Burada gelen talep ve siparişler üzerine çalışan kadın sayımızı 5’ten 13’e yükselterek siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Genellikle satışı yüksek olan yemeğin üretimi de daha çok oluyor. Sabah saat 10.00’da gelip akşam ise 16.00 gibi çıkıyoruz. Şanlıurfa geneli ile 81 ilden gelen taleplere karşılık üretimimiz devam ediyor. Daha çok metropollerden rağbet oluyor. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer alıyor. Genellikle; lahmacun, içli köfte, ağzı açık, ağzı yumuk, semsek, borani yuvalağı, aya köftesi, Urfa mantısı gibi 10 çeşit ara sıcağın yapımını gerçekleştiriyoruz. Genellikle 81 ilde bulunan restoranlara, lokantalara, otellere ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislere satışlarımız oluyor” dedi.

Hamarat Eller Çarşısı’nda ev yemekleri yapan 5 çocuk annesi Emine Bilen, “Eşime destek olmak amacıyla burada çalışmaya başladım. Kentimize özgü yöresel ürünlerimizi büyük emeklerle hazırlıyoruz. Oldukça meşakkatli olan bu ürünlerimizi kent merkezi ile 81 ile gönderiyoruz. Lezzetli olan bu ürünlerimizi son günlerde yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ancak bu durum bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

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