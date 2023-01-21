Şanlıurfa’daki kazada ölen 4 kişinin cenazeleri, Mardin’e gönderildi

- Reklam -

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, sürücüsünün otoyoldaki taralı alandan geçmeye çalıştığı kurtarıcıya çarpan otomobilde ölen 4 kişinin cenazeleri, Mardin’e gönderildi.

Kaza, dün gece, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu gişeleri 25’inci kilometredeki çıkışta meydana geldi. Gaziantep’ten Mardin’e giden Cengiz Çaça’nın kullandığı 34 SG 5797 plakalı otomobil, bariyerlerden açılan taralı alandan geçmeye çalışan Muzaffer U. yönetimindeki 06 DS 8647 plakalı kurtarıcıya arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki sürücü Cengiz Çaça ile Ahmet Baştaş, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü öğrencisi kızı Melek Baştaş ve Doğan Bahadur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Adli tıp kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlanan 4 kişinin cenazeleri, yakınlarınca teslim alınıp, Mardin’e gönderildi. Muzaffer U.’nun gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -