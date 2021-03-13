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Şanlıurfa’da zeytin tenekesine başı sıkışan köpek kurtarıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde boş arazide zeytin tenekesine başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ceylanpınar’da başını zeytin tenekesine sıkıştıran köpeği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, uzun uğraşlar sonucu tenekeyi keserek köpeği kurtardı. Yara almadığı belirlenen köpek bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

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