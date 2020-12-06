Şanlıurfa’da yunus timi, balıklara yem attı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’da yunus polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Balıklıgöl’deki balıkların aç kalmaması için suya yem bıraktı.

Kentin simgesi olan ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Balıklıgöl, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Gün boyu vatandaşlar tarafından beslenen balıkların aç kalmaması için bölgede görev yapan yunus polisleri balıklara yem attı. Renkli görüntülerin yaşandığı bu anlarda bazı polislerin dilek tuttuğu görüldü.

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