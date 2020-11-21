Şanlıurfa’da yasak başladı sokaklar boşaldı

Gaziantep'te, acı biberdeki 'kapsaisin' maddesinin ve içinde bulundurduğu vitaminlerin faydalı olduğuna ve erken ölüm riskini azalttığı görüşüne uzmanlar destek verdi. Doktor Fırat Dalgıçer, biberin antioksidan özelliği ile özellikle kolon kanserine karşı koruyucu etkisi bulunduğunu belirterek, "Acı biberin oldukça faydalı bir besin maddesi olduğunu söyleyebiliriz" dedi.