Ana Sayfa Güncel Haberler Şanlıurfa’da üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan terörist etkisiz hale getirildi/ Fotoğraflar
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