Şanlıurfa’da uyuşturucuya 2 tutuklama

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sonucu tespit edilen adrese baskın yapan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına alıdı. Adreste yapılan aramada toprağa gömülü 1 kilo 500 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 9 mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.M. ve S.D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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