Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polisin ‘torbacı’ olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda 100 gram eroin, 100 gram esrar, 25 gram metamfetamin ile 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Şanlıurfa’da ‘torbacı’ operasyonu: 16 gözaltı
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polisin ‘torbacı’ olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.