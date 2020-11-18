Şanlıurfa’da su kanalına düşen yaban domuzu kurtarılamadı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde sulama kanalına düşüp, sürüklenen yaban domuzu, itfaiye ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Bozova’nın Arıkök Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen yaban domuzu sürüklenmeye başladı. Vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, suda sürüklenen domuzu kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri ip ile yaban domuzunu yakaladı. Korkuya kapılan yaban domuzu itfayecilerin elinden kurtularak tekrar kanala atladı. Bunun üzerine uyuşturucu iğne kullanıldı. Ancak domuz bir süre sonra gözden kayboldu.

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