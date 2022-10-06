Şanlıurfa’da sosyal medyadan terör propagandasına 6 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da polis ekipleri, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Siverek, Suruç ve Viranşehir’de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. (DHA)

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