Şanlıurfa’da, sokak ortasında tekme- tokat kavga kamerada

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, Suriye uyruklu iki grup arasında sokak ortasında çıkan tekmeli ve tokatlı kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Suriyeli iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar, kısa sürede birbirlerine tekme ve yumruk ile saldırmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırılan kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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