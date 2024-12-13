İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası kent merkezi, Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat ve istihbarat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda; ahırda, odunlukta ve bahçe duvarları altındaki alanlarda dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Aramalarda 7 uzun namlulu silah, 8 tabanca, 16 av tüfeği, 31 şarjör 2 bin 110 mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmata el koyan ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Dron destekli operasyonda kaçmaya çalışan şüpheli de görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA Ajansı