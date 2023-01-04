Şanlıurfa’da sevgilisini öldüren Berivan, tutuklandı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da sokakta bıçaklanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Mehmet Veysi Doğan’ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden Berivan Yücetepe tutuklandı, arkadaşı Mehmet O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah Evren Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Veysi Doğan, kız arkadaşı Berivan Yücetepe ile barışmak için ortak arkadaşları olan Mehmet O.’nun da bulunduğu otomobilde buluştu. Otomobilde konuşan taraflar arasında tartışma çıktı. Otomobilde başlayan arbedede Mehmet Veysi Doğan, araçtan indikten sonra kız arkadaşı Berivan Yücetepe tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Berivan Yücetepe ile Mehmet O.’yu yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berivan Yücetepe, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı, Mehmet O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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