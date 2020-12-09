Şanlıurfa’da PTT önünde uzun kuyruk

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyenler, PTT şubeleri önünde kuyruk oluşturdu. Bir an önce sıranın kendilerine gelmesini bekleyenler, koronavirüs tedbirlerine uymayınca çevik kuvvet ekibi gelerek uyarı yaptı.

Şanlıurfa’da çoğu kadın olmak üzere onlarca kişi, işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Sarayönü PTT Şubesi’nin önünde aralarında hiç mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturanlar, sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Zaman zaman sıra yüzünden tartışmanın çıktığı şubede görevliler de zor anlar yaşadı. Yoğunluk üzerine PTT önüne çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi. Polis, aralarında mesafe bırakmayan ve maske takmayanları uyarıp, herkesi sıraya koydu.

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