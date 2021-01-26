Şanlıurfa’da PKK operasyonu: 2 gözaltı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Halfeti ilçesinde yürütülen çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tüfek, 2 şarjör ve 156 mermi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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