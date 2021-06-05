Şanlıurfa’da otomobille çarpışan hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla hayata geçirilen 2021 Nefes Kredisi'ne başvurular bugünden itibaren alınacak. Firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek.