Şanlıurfada okul önündeki silahlı kavgada 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı (2)

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VALİ AYHAN, YARALI ÖĞRENCİLERİ ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa’nın Viranşehir’de iki grup arasında çıkan ve 2 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada yaralanan aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yaşanan olayın ardından Viranşehir’e gelen Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan, Viranşehir Kaymakamı Önder Çengel ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile birlikte hastanedeki yaralı öğrencileri ziyaret etti. Kavgada hayatını kaybeden lise öğrencisi Ömer Faruk Çınar ve Sümeyye Yeter’in yakınları da acı haberin ardından geldikleri hastanenin morgu önünde yoğunluk oluşturdu.

ÖĞRENCİLERİN TARTIŞMASINA AİLELER KATILDI

Silahlı kavganın, aynı okulda okuyan husumetli iki ailenin çocukları arasındaki tartışmadan kaynaklandığı ortaya çıktı. Öğrencilerin haber vermeleri üzerine okul çıkışında gelen ailelerin arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü belirtildi. Hayatını kaybeden 2 öğrencinin ise olayla ilgili olmadığı ve eve gitmek üzere okul servisindeyken kurşunların isabet ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI, 3 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İlçede geniş güvenlik önlemleri devam ederken, sürdürülen soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen çok sayıda kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte kavgada kullanıldığı belirtilen 3 silah de ele geçirildi.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Öte yandan Viranşehir Sulh Ceza Hakimliği ise olaya ilişkin; ‘Kamu sağlığı ve kamu düzeni’ gerekçesiyle yayın yasağı getirildiğini duyuruldu. (DHA)

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