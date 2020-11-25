Şanlıurfa’da öğretmenevinde yangın paniği

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Öğretmenevi’nin 4’üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Binadakiler tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi’ndeki öğretmenevinin 4’üncü katındaki odada klimanın kısa devre yapması sonucu çıktı. Binadan yükselen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Öğretmenevinde bulunan yaklaşık 50 kişi kısa sürede tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında içeride bulunan bazı müşteriler, dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekletilen ambulanslarda tedavi olan vatandaşlar, uzun süre öğretmenevi bahçesinde beklemek zorunda kaldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında oda kullanılamaz hale geldi.

FOTOĞRAFLI