Şanlıurfa’da, minibüs sulama kanalına uçtu: 9 ölü, 2 yaralı (4)- Yeniden

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Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Harran ilçesinde, kaçak göçmenlerin taşındığı minibüsün sulama kanalına uçtuğu kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, 2’si yaralı 22 kişi ise kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Öncüler Mahallesinde meydana geldi. Kaçak göçmenlerin taşındığı, sürücüsü öğrenilemeyen 67 VE 781 plakalı minibüs, jandarma ekiplerine yakalanmamak için tali yoldan ilerlediği sırada Biçer mezrası yakınlarında kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Minibüsün kanala düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler tarafından sudan çıkarılan 6 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi. İçerisinde toplam 31 kişinin bulunduğu minibüsten kurtulan 5 yaralı ise sağlık ekipleri tarafından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 3’ü daha doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olay sonrası minibüsün devrildiği sulama kanalında da dalgıç polisler tarafından arama yapıldı.

VALİ AYHAN, OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu. Vali Ayhan, kaza yerinde yetkililerden bilgi alırken, 1 kişinin organizatör olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını söyledi. Olay yerinde ekiplerin çalışmasının devam ettiğini kaydeden Ayhan, şunları söyledi:

“Burası tali bir yol, ne için burası kullanıldı? Biliyorsunuz; bu göçmen kaçakçılığına yönelik ciddi bir saha çalışması yapıyoruz, arkadaşlarımız ciddi tedbirler aldılar. Maalesef yine de farklı yollardan farklı güzergahlardan faaliyet olabiliyor. İşte onun da gayri yasal bir hususun da acısını burada yaşıyoruz. Sonuçta insanız, göçmen de olsa insanız, üzüntülüyüz.”

Vali Ayhan, kaçak göçmenlerin geçişini organize eden kişinin yakalandığına işaret ederek, “İşlemleri devam ediyor. Savcımız olay yerinde sürecin adli boyutunu yönetiyor. İdari olarak da gerekli tedbirler, tasarruflar ve işlemler devam etmektedir. Acımız büyük, bu olaydan çok derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bir daha olmamasını temenni ediyorum” dedi. (DHA)

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