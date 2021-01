Şanlıurfa’da lojistik deposunda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR

Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi’nde bulunan lojistik deposunda çıkan yangına çevre ilçelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarmaya ait 10 Toplumsal Müdahale Aracı ile de müdahale edildi. 300 personelin görev aldığı yangın 2 saatlik çalışmayla yer yer kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan kısımlarda soğutma çalışmaları sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik ile söndürme ve soğutma çalışmalarını birlikte izleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yangının lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi. İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten Vali Erin, şunları söyledi:

“İçeride sadece Şanlıurfa’nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı. 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Herhangi bir can kaybı yok, her ihtimale karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi. Şu an halen yangın yer yer devam ediyor ama kısa süre içinde kontrol altına almayı ümit ediyoruz.”

Ekiplerin önemli ölçüde kontrol altına aldığı lojistik deposundaki yangını söndürme ve soğutma çalışması ise sürüyor.

