Şanlıurfa’da kısıtlama sessizliği

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile sessizliğe bürünen Şanlıurfa’da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00’de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına Şanlıurfalılar uydu, evden çıkmadı. Kısıtlamayla birlikte kentin simgesi olan Balıklıgöl ile cadde ve sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de kentin birçok bölgesinde kontrol noktaları kurarak uygulama yaptı. Kontrollerde araçlar ve yayalar tek tek durdurularak sorgulandı. Kısıtlamada muaf olanlar dışında kimsenin dışarı çıkmadığı kentte, kısıtlamayı ihlal edenlere ise cezai işlem uygulandı.

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