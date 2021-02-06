Şanlıurfa’da kaybolan Suriyeli 6 çocuk, durakta bulundu

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, sokakta oyun oynarken kaybolan 6 Suriyeli çocuk, zabıta ekiplerince otobüs durağında bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Olay, Devteşti Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba olan Suriye uyruklu aileler, yaşları 4 ile 6 arasında değişen çocuklarının kaybolduğunu belirterek, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbarın ardından çalışma başlatan zabıta ekipleri, aynı mahalledeki otobüs durağında 6 çocuğu fark etti. Ekipler, Türkçe bilmeyen ve soğuktan etkilenen çocukları araca alarak, zabıta karakoluna götürdü. Çocuklar, daha sonra polis karakoluna götürülerek, burada polis ekiplerince getirilen ailelerine teslim edildi.

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