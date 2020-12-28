Şanlıurfa’da kaçak silah ve uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’da jandarma ekiplerince silah ve uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 5’i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah, mühimmat ve sigara kaçakçılığı ile uyuşturucu ticaretine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 8 tüfek, 15 şarjör ve 1442 mermi, 10 tabanca, 14 şarjör ve 179 kurşun, 4 av tüfeği, 680 gram esrar, 10 gram eroin, 903 paket gümrük kaçağı sigara ile terör örgütü PKK/KCK’yı simgeleyen bez parçası ele geçirildi, 27 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 27 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu.

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