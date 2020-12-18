Şanlıurfa’da işçinin kopan eli, 7 saatte yerine dikildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir tekstil fabrikasında çalışan Bakır Dipbakuz’ın makineye kaptırmasıyla kopan eli, 7 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Bakır Dipbakuz (42), sol elini makineye kaptırdı. Durumu gören fabrika çalışanları makineyi durdurup, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine fabrikaya gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Dipbakuz’un sıkışan elini makineden çıkardı. Yaralı işçi, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan hasta daha sonra ameliyata alındı. İşçinin kopan eli Operatör Doktor Numan Atılgan tarafından 7 saat süren operasyonla yerine dikildi.

Kopan eli yerine dikilen Bakır Dipbakuz, ameliyat sonrası uyandığında elini yerinde görünce çok mutlu olduğunu söyleyerek doktoruna teşekkür etti.

Op. Dr. Atılgan ise hastanın getirildiğinde kopan elini sadece bir deri parçası tuttuğunu belirterek, “Hastamız bize getirildiğinde kopan elinin sadece bir deri parçası tutuyordu. Kemik, kas ve tendonlarda ciddi yaralanma oluşmuş ve dokularda eksiklikler mevcuttu. Ağır ezilme yaralanması ve el kopmasıyla başvuran hastamızı hemen ameliyata aldık. Hastamıza aşamalı olarak 4 ameliyat gerçekleştirdik. Mikro cerrahi teknik ile gerçekleştirdiğimiz operasyonda damarları, sinirleri, tendonları, kemikleri onararak kopan eli başarılı bir şekilde yerine diktik” dedi.

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