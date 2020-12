Şanlıurfa’da, her gün 3 bin kişiye çorba ikramı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Haliliye Belediyesi, her gün 3 bin kişiye ücretsiz çorba dağıtıyor.

Haliliye Belediyesi bünyesindeki aşevinde her saban hazırlanan 1 ton çorba, mobil araçlarla 06.00 ile 08.00 saatleri arasında Çanakkale Caddesi üzerinde bulunan otobüslerin toplama merkezinde vatandaşlara dağıtılıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, her sabah vatandaşlara çorba ikramında bulunduklarını belirterek, “Burası şehrin en kalabalık ve otobüslerin toplama noktası olarak bilinen bir yer. Vatandaşlarımız hızlı bir şekilde kahvaltılarını yapabilsinler ve işlerine yetişsinler diye Haliliye Belediyesi olarak her zaman da olduğu gibi hayatlarını kolaylaştırma adına çorba ikramında bulunuyoruz” dedi.

Vatandaşlar da havanın soğumasıyla birlikte sabahları çorba içerek içlerinin ısındığını ifade edip, belediyeye teşekkür etti.

