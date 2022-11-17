Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Bağlarbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezine ilerleyen Mehmet Akar yönetimindeki 33 F 5967 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Bahri Bayram’ın kullandığı 06 AS 3824 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler dahil 8 kişi, ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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