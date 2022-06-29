Şanlıurfa’da doktora saldırı kamerada (2)

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FAHRETTİN KOCA: TUTUKSUZ YARGILAMA KARARINA KARŞI İTİRAZ EDİLEREK ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI TALEP EDİLMİŞTİR

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde bulunan özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet olayı hakkında Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada doktora şiddet uygulayan şüpheliler hakkında verilen karara itiraz edilerek Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüphelilerin tutuklanmasının talep edildiğini belirterek, “Urfa’dan yeni haber… Viranşehir’de özel bir tıp merkezinde yaşanan şiddet suçunun şüphelileri hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tutuklanması talep edilmiştir” dedi. (DHA)

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