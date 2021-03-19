Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

KORONAVİRÜS ile mücadelede normalleşme sürecine geçişin ardından vaka sayılarındaki artış, hastanelere de yansımaya başladı. Pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 yoğun bakımında hasta sayısı geçen haftalara göre yüzde 51 oranında arttı. Prof. Dr. Seval İzdeş, "Maalesef doluluk oranları artıyor. Çok hızlı bir artış değil; ama böyle devam ederse 1 aya kadar baya bir dolu olabiliriz. Bu yüzden kurallara uymak çok önemli" dedi.