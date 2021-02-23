Şanlıurfa’da cinayet şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Adem VAROL-Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)- BEŞİKTAŞ'ta aradığı kişiyi "Paranız yurtdışına transfer edilecek, bunu engellememiz için paranızı bana teslim edin" diyerek 400 bin lira dolandıran şüpheli yakalandı....