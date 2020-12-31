Şanlıurfa’da ceylan avlayan 4 kişiye 54 bin 900 lira ceza

ÇİN'de geliştirilen aşının Türkiye'deki Faz-3 çalışmaları kapsamında yapılan gönüllü uygulamasına katılan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, "21'inci günde antikor baktırdım, hakikaten çok yüksek düzeyde antikorum çıktı. Çin aşısı ölü bir aşı. Dolayısıyla güvenilir bir aşı, tarihsel bir kaydı da var" diyerek aşının yaptırılması gerektiğini söyledi.