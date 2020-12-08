Şanlıurfa’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, sokakta çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Kılıç (27), yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kılıç, yanına yaklaşan kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi üzerindeki bıçakla Mehmet Kılıç’ı yaraladı. Karnından yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Kılıç’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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