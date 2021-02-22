Şanlıurfa’da bekçi kulübesinde şüpheli ölüm

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – ŞANLIURFA’da, Abdullah Polat (47) bekçiliğini yaptığı inşaattaki kulübede ölü bulundu.

Olay, Güllübağ Mahallesi’nde devam eden bir inşaatın bekçi kulübesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah çalışmak için gelen işçiler, inşaatın kulübesinde kalan bekçi Abdullah Polat’ı hareketsiz halde buldu. İşçilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Polat’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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