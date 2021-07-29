Şanlıurfa’da aşı yaptıran gençlere hediyeleri verildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’da, Covid 19 ile mücadele kapsamında gençlerin aşı olmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan hediye kampanyasında ilk kura, noter huzurunda çekildi. Aşı yaptıran 6 bin 424 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs kazananlar belirlendi.

​Koronavirüs vaka sayılarında artış olan ve aşılama oranının düşük kaldığı Şanlıurfa’da Valilik, 18-25 yaş arasındaki kişileri teşvik amacıyla, aşı olma kampanyası başlattı. Valilik konferans salonunda kampanya kapsamında yapılan çekilişe, Vali Abdullah Erin ve protokol üyeleri katıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişte aşı yaptıran 6 bin 424 kişi arasından 5 bisiklet, 5 tablet, 4 Halfeti gezisi ve 2 burs talihlisi belirlendi.

Şanlıurfa’da salgına karşı iyi bir mücadele verildiğini ancak aşılamada istenilen rakamlara ulaşılamadığını belirten Vali Erin, şunları söyledi:

“60 yaş üzeri aşılamada iyi bir başarı ortaya konuldu ve arzuladığımız aşı oranına ulaştığımızı ifade edebiliriz. Ancak Şanlıurfa genç nüfusa sahip olan bir il, sadece 18-25 yaş aralığında 500 bin gencimiz var. Onların bu hastalıktan korunması, hastalığın yayılımının önüne geçilmesi ve daha da önemlisi can kayıplarının azaltılması amacıyla gençlerimizin sorumlu davranacağına inanıyoruz. Valiliğimizin, noter huzurunda bundan sonraki haftalarda tekrar edilecek çekilişlerle gençlerimize bir taraftan tablet bilgisayar dağıtımı gerçekleştiriyoruz, diğer taraftan sağlıklı yaşamın temel unsurlarından olan bisiklet dağıtımı gerçekleştiriyoruz, bir yandan da üniversitede okuyan gençlerimize yönelik burs tedariki gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda tarihi, kültür ve turizm merkezi olan Halfeti’mizde talihlilerimizi bir gün misafir edeceğiz ve tekne turunu da kapsayan bir geziyi gençlerimize hediye edeceğiz. Bu kura çekimlerimiz her hafta perşembe günleri, il olarak yüzde 50 aşılama oranını yakalayana kadar devam edecek.”

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