Şanlıurfa’da arazi kavgası: 5 ölü, 3 yaralı (3)

ÇATIŞMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Şanlıurfa’da akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 5 kişinin öldüğü silahlı kavga, yoldan geçen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, vücutlarına isabet eden kurşun ve fişeklerle yere yığılan kişilerin bulunduğu alana gelen bir kişinin ateş açtığı görüldü.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Silahlı kavgada yaşamını yitiren Elif Arıcı, Mustafa Arıcı, Mehmet Emin Arıcı, Ömer Arıcı ve İbrahim Polat’ın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri de yaralıların tedavi gördüğü acil servis ile Adli Tıp Kurumu önünde barikat oluşturup zırhlı araçlarla giriş ve çıkışı kapattı.

HUSUMET 20 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

5 kişinin öldüğü kavganın nedeninin, 20 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. 20 yıl önce kırsal Korukezen Mahallesinde akraba olan Arıcı ve Polat aileleri arasında yaşanan arazi tartışması nedeniyle Polat ailesinin mahalleden ayrılarak Remzi Mahallesine taşındığı öğrenildi. Son süreçte ise aileler arasında tarla sınırı yüzünden husumetin büyüdüğü öğrenildi.

GÖZALTI SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ise jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli sayısının 6’ya yükseldiği belirtildi.

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