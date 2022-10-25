Şanlıurfa’da akrabaların ‘arazi’ kavgası kamerada: 5 yaralı

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Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

​Olay, akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba iki ailenin fertleri, sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. İki grubun yakınlarının da katılmasıyla büyüyen tartışma; tabanca, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada taş ve sopa darbeleriyle yaralanan; Halil Ekinci (26), Ömer Faruk Ekinci (28), Erdal Ekinci (33), Eyüp Ekinci (40) ve Mehmet Şükrü Ekinci (48), sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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