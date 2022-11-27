Şanlıurfa’da 77 kilo uyuşturucuya 3 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da 2 ayrı adres ile bir araçta yapılan aramada 77 kilo 253 gram uyuşturucu ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda şüpheli bir aracı durdurup, arama yaptı. Eğitimli dedektör köpeklerle yapılan aramada 6 çanta içerisinde 98 paket halinde 53 kilo skunk, 1 çantada 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi; araç sürücüsü gözaltına alındı.

Polis, Halfeti ilçesinde de 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 2 kilo 903 gram esrar, 7 kök Hint keneviri, 2 dedektör, 1 av tüfeği ve 15 fişek ele geçirildi; 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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